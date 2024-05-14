Лучше бы экономили зимой: Жители Молдовы стали на треть потреблять меньше газа

Объем потребления природного газа в апреле текущего года составил 29,4 миллиона кубических метров, что на 35,7% ниже показателей того же периода 2023 года. В то же время, по сравнению с мартом 2024 года этот показатель уменьшился на 72,1 миллиона кубических метров, или на 71%, сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
По состоянию на 30 апреля 2024 года потребители погасили 95,8% выставленных в счетах сумм за потребление 2024 года, что на 0,8 процентного пункта ниже показателя того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей доля платежей достигла 97,5%, что на 2 процентных пункта выше показателей того же периода прошлого года. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 100%, что на 17,7 процентного пункта выше показателей апреля 2023 года.