Лучше бы экономили зимой: Жители Молдовы стали на треть потреблять меньше газа

По состоянию на 30 апреля 2024 года потребители погасили 95,8% выставленных в счетах сумм за потребление 2024 года, что на 0,8 процентного пункта ниже показателя того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей доля платежей достигла 97,5%, что на 2 процентных пункта выше показателей того же периода прошлого года. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 100%, что на 17,7 процентного пункта выше показателей апреля 2023 года.