В мае в Екатеринбурге три участка передали под КРТ

В мае три земельных участка передали под комплексное развитие территорий. Соответствующие постановления подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом пишет ЕАН.
С начала месяца под КРТ переданы:
1. Участок в границах улиц Репина — Начдива Васильева — Ленинградская — Полтавская. Здесь под снос пойдут дома по улице Репина 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 60а, а также Начдива Васильева, 27. Здесь построят высотки для 1200 жителей.
2. Участок на пересечении улиц Московская и Гурзуфская, где снесут жилые дома по алресам: Московская, 50 и Московская, 52. Здесь возведут высотку на 1 тысячу жильцов.
3. Участок на перекрестке улиц Челюскинцев — Восточная, где сейчас расположен автосервис. Здесь построят новые дома и детский сад.