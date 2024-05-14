В мае в Екатеринбурге три участка передали под КРТ

1. Участок в границах улиц Репина — Начдива Васильева — Ленинградская — Полтавская. Здесь под снос пойдут дома по улице Репина 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 60а, а также Начдива Васильева, 27. Здесь построят высотки для 1200 жителей.