В Ростове-на-Дону назвали профессии, где можно заработать более 100 тысяч

Больше всего готовы платить аналитику «1С». Такой специалист может получать от 150 тысяч до 200 тысяч. На втором месте оказалась вакансия геодезиста в строительной компании. Здесь работнику готовы платить 150 тысяч в месяц. А еще могут оплачивать жилье. От 110 тысяч может получать менеджер по продаже мебели. А сто тысяч в месяц предлагают анестезиологу-реаниматологу в детской городской больнице. Такую же заработную плату предлагают и главному бухгалтеру в театре.