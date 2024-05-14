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В Ростове-на-Дону назвали профессии, где можно заработать более 100 тысяч

Ростовчанам назвали специальности с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Ростовчанам рассказали, где можно получать зарплату от 100 тысяч рублей. Исследование провели специалисты SuperJob. Они пересмотрели 120 тысяч вакансий и нашли самые высокооплачиваемые на Дону.

Больше всего готовы платить аналитику «1С». Такой специалист может получать от 150 тысяч до 200 тысяч. На втором месте оказалась вакансия геодезиста в строительной компании. Здесь работнику готовы платить 150 тысяч в месяц. А еще могут оплачивать жилье. От 110 тысяч может получать менеджер по продаже мебели. А сто тысяч в месяц предлагают анестезиологу-реаниматологу в детской городской больнице. Такую же заработную плату предлагают и главному бухгалтеру в театре.