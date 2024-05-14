В Челябинске очистка реки Миасс от ила начнётся в середине июня

Напомним, что данные Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ежегодно показывают высокий уровень загрязнения водоёма в черте города. Поэтому в ноябре Минэкологии разработало пятилетний проект по очистке Миасса от донных отложений. Уже начат первый этап работ в районе самого заиленного участка реки Миасс — пруда Коммунар. В декабре на совещании Заксобрания было принято решение выделить ещё 400 миллионов рублей на реализацию этого проекта. В феврале искали подрядчика, которые будет выполнять очистные работы. Первоначальная стоимость контракта составляла 14 миллионов 190 тысяч рублей. А недавно в Челябинск прибыла специальная техника, которая поможет реабилитировать Миасс.