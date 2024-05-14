В Челябинске очистка реки Миасс от ила начнётся в середине июня

Подрядчик завершил большую часть работ по подготовке второй площадки, а сейчас тестирует технологический процесс и настраивает оборудование.
— Для изъятия донных отложений будет использован земснаряд, который в настоящее время тестируется на участке реки между мостами на улицах Красной и Кирова, — сообщила начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга города Челябинска» Марина Гартвик. — По завершении нерестового периода мы сможем приступить непосредственно к проведению работ. Донные отложения будут обезвожены в геотекстильных контейнерах (геотубах) на оборудованных площадках, после чего вывезены, а на площадках — проведены работы по рекультивации.
А на участке реки от моста на Свердловском проспекте до развязки на улице Братьев Кашириных специалисты с середины апреля вручную собирают мусор. Работы планируют закончить в конце мая.
Напомним, что данные Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ежегодно показывают высокий уровень загрязнения водоёма в черте города. Поэтому в ноябре Минэкологии разработало пятилетний проект по очистке Миасса от донных отложений. Уже начат первый этап работ в районе самого заиленного участка реки Миасс — пруда Коммунар. В декабре на совещании Заксобрания было принято решение выделить ещё 400 миллионов рублей на реализацию этого проекта. В феврале искали подрядчика, которые будет выполнять очистные работы. Первоначальная стоимость контракта составляла 14 миллионов 190 тысяч рублей. А недавно в Челябинск прибыла специальная техника, которая поможет реабилитировать Миасс.
Сохранение водоёмов — это одна из ключевых задач в Челябинской области, и наш регион имеет в этой области серьёзный опыт. В связи с этим совсем скоро в региональном центре пройдёт открытый форум по вопросам экологии и сохранению водных объектов. На мероприятие съедутся эксперты со всей России, чтобы обсудить важные темы и поделиться своим опытом.