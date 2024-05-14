Кубань признали лучшим регионом для фрилансеров

Среди опрошенных жителей Кубани 33% заявили, что хотят работать фрилансерами. Это самый высокий показатель по России. Для сравнения: в Москве таких респондентов всего 15%.
В целом по России лишь 7% опрошенных работали фрилансерами (имели статус ИП или самозанятого), еще 4% имели частичную занятость. Каждый пятый (20%) заявил, что в случае потери работы хотел бы стать фрилансером.
Чаще всего фриланс выбирают женщины и молодежь (от 18 до 24 лет). Среди профессий, представители которых чаще других интересуются фрилансом, — маркетологи (31%), юристы (27%), строители (25%) и работники сферы продаж (24%).
Растет спрос на фрилансеров и со стороны работодателей. По сравнению с прошлым годом они вдвое чаще указывают в своих вакансиях, что готовы сотрудничать с фрилансерами. Лидерами по доле таких вакансий стали Москва (30%), Санкт-Петербург (12%) и Краснодарский край (7%).
Зарплаты фрилансеров также выросли. Сейчас диапазон зарплат в вакансиях составляет 68 966 — 172,4 тыс. рублей. Год назад он составлял 51,7 тыс. руб. — 114,9 тыс. руб. Больше всего сейчас готовы платить поварам (95 тыс. руб.), специалистам по подбору персонала (90 тыс. руб.), дизайнерам и менеджерам по туризму (по 80 тыс. руб.).