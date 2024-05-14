Кубань признали лучшим регионом для фрилансеров

Растет спрос на фрилансеров и со стороны работодателей. По сравнению с прошлым годом они вдвое чаще указывают в своих вакансиях, что готовы сотрудничать с фрилансерами. Лидерами по доле таких вакансий стали Москва (30%), Санкт-Петербург (12%) и Краснодарский край (7%).