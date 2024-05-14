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В Ростове-на-Дону старинный дом на улице Станиславского признали аварийным и подлежащим сносу

Ростовская область, 14 мая 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону еще один старинный дом на улице Станиславского пойдет под снос. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома по ул. Станиславского, 282, лит. А, аварийным и подлежащим сносу», — сказано в документах.

Дом расположен на 230 кв. м. У собственников планируют выкупить шесть квартир. Владельцам помещений будет предложена компенсация, размер которой установят после независимой оценки.

Уточняется, что если собственники или проживающие горожане будут не согласны с размером выкупной стоимости, то разбирательства продолжатся в суде.

Ранее мы писали, что власти Ростова-на-Дону планируют снести дом, которому 124 года.

недвижимость