В Ростове-на-Дону старинный дом на улице Станиславского признали аварийным и подлежащим сносу

«Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома по ул. Станиславского, 282, лит. А, аварийным и подлежащим сносу», — сказано в документах.
Дом расположен на 230 кв. м. У собственников планируют выкупить шесть квартир. Владельцам помещений будет предложена компенсация, размер которой установят после независимой оценки.
Уточняется, что если собственники или проживающие горожане будут не согласны с размером выкупной стоимости, то разбирательства продолжатся в суде.
Ранее мы писали, что власти Ростова-на-Дону планируют снести дом, которому 124 года.