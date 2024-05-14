Второй месяц в Тольятти дорожает бензин

Первое, что обращает на себя внимание: увеличение стоимости солярки, а также бензина АИ-92 и АИ-95 из крупных федеральных производителей и продавцов топлива позволили себе в этом месяце только Лукойл и обе татарстанские компании, представленные у нас (ТАИФ-НК и Татнефть). Ни Роснефть, ни Газпром нефть цены не переписывали. По крайней мере, пока.