Второй месяц в Тольятти дорожает бензин

Как обычно, корреспондент «СитиТрафика» проехал по АЗС двух районов города, чтобы зафиксировать положение дел. Вся информация, представленная в таблице, традиционно подкреплена фотоснимками. В данном случае цифры актуальны на вечер 13 мая 2024 года.
Первое, что обращает на себя внимание: увеличение стоимости солярки, а также бензина АИ-92 и АИ-95 из крупных федеральных производителей и продавцов топлива позволили себе в этом месяце только Лукойл и обе татарстанские компании, представленные у нас (ТАИФ-НК и Татнефть). Ни Роснефть, ни Газпром нефть цены не переписывали. По крайней мере, пока.
Остальные заправки где-то скорректировали цены незначительно — на 15 копеек с литра, а где-то рост составил сразу почти 1 рубль. Из локальных продавцов горючего в этот раз отметим заправки сети Тэрра, которые оставили значения ценников у себя ровно такими, какие были месяц назад. А ещё повсеместно совершенно не изменилась стоимость автомобильного пропана.
Понятно, что атаки беспилотников на предприятия нефтяной отрасли могут негативно отразиться на розничной стоимости топлива. Влияет на нее напрямую и общая экономическая ситуация: дорожает все или почти все. В любом случае, мы продолжим отслеживать, как меняются цены на автозаправочных станциях.