ЕС на год продлил беспошлинный режим торговли с Молдовой — глава Минэкономики

В пресс-службе Евросовета отметили, что специальные меры торговли ЕС и Молдовы будут действовать с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года. Они предполагают временную приостановку действия всех таможенных пошлин и квот в соответствии с разделом V Соглашения об ассоциации.