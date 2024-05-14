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ЕС на год продлил беспошлинный режим торговли с Молдовой — глава Минэкономики

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Евросовет одобрил продление еще на год либерализацию торговли с Молдовой. Об этом сообщил вице-премьер, министр по экономическому развитию и цифровизации Думитру Алайба.

Источник: Sputnik.md

«Это огромная возможность для наших предпринимателей».

написал Алайба на своей странице в соцсети.

По его словам, молдавские производители смогут экспортировать в ЕС больше яблок, чеснока, вишни, виноградного сока, слив, помидоров и столового винограда.

Так, по данным, опубликованным министром, с 2021 по 2023 годы молдавские поставщики смогли превысить квоты на поставку в страны ЕС винограда — на 62%, слив — на 300%, черешни — на 93%.

«Либерализация, даже временная, помогает повысить конкурентоспособность нашего сельскохозяйственного экспорта и помогает нашим фермерам найти новые рынки».

отметил министр.

В пресс-службе Евросовета отметили, что специальные меры торговли ЕС и Молдовы будут действовать с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года. Они предполагают временную приостановку действия всех таможенных пошлин и квот в соответствии с разделом V Соглашения об ассоциации.

ЕС
экономика