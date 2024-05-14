ЕС на год продлил беспошлинный режим торговли с Молдовой — глава Минэкономики

«Это огромная возможность для наших предпринимателей».
По его словам, молдавские производители смогут экспортировать в ЕС больше яблок, чеснока, вишни, виноградного сока, слив, помидоров и столового винограда.
Так, по данным, опубликованным министром, с 2021 по 2023 годы молдавские поставщики смогли превысить квоты на поставку в страны ЕС винограда — на 62%, слив — на 300%, черешни — на 93%.
«Либерализация, даже временная, помогает повысить конкурентоспособность нашего сельскохозяйственного экспорта и помогает нашим фермерам найти новые рынки».
В пресс-службе Евросовета отметили, что специальные меры торговли ЕС и Молдовы будут действовать с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года. Они предполагают временную приостановку действия всех таможенных пошлин и квот в соответствии с разделом V Соглашения об ассоциации.