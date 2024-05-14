Владимир Василенко: Самарская область уйдет от мусорного тарифа по метрам

«Мы должны уйти от квадратного метра. Потребитель — всегда человек», — отметил министр. При этом он попросил «не хватать его за язык» по поводу сроков пересмотра нормативов.
Он привел пример, что один человек, живущий в большой квартире, мусорит меньше четырех, занимающих малогабаритное жилье.
Напомним, приказом регионального минэнерго в 2018 г. был утвержден норматив накопления ТКО для жителей Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Самары, Сызрани, Тольятти и Чапаевска в размере 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра. Для остальных территорий действует норматив, установленный приказом минэнерго от 2016 г., привязанный к количеству проживающих людей (1,95 кубометра в год на человека).
Ранее норматив «от метров» безуспешно пытались через суд оспорить активисты.
На заседании комитета губдумы Владимир Василенко также выразил мнение, что «цепочка должна быть замкнута» — то есть регоператор должен отвечать и за состояние контейнерных площадок. Кроме того, он попросил «не втягивать политику», заявив, что регоператор сам должен разобраться со своими контрагентами.