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В Башкирии резко выросли цены на свеклу

В Башкирии резко подорожали несколько популярных продуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подорожали некоторые продукты. Особенно заметно выросла цена на овощи.

Как рассказали в Башстате, за минувшую неделю стоимость килограмма свеклы вырос на 7,3%. Теперь жители республики могут купить главный ингредиент борща за 56,54 рублей. Цены выросли и на морковь. За неделю овощ подорожал на 2,9% и стал стоить 47,43 рублей за килограмм.

В список подорожавших продуктов отнесли и картофель, стоимость которого за неделю выросла на 1,71%. Килограмм овоща можно купить в магазинах в среднем за 23,50 рубля.

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