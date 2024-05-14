В Башкирии резко выросли цены на свеклу

Как рассказали в Башстате, за минувшую неделю стоимость килограмма свеклы вырос на 7,3%. Теперь жители республики могут купить главный ингредиент борща за 56,54 рублей. Цены выросли и на морковь. За неделю овощ подорожал на 2,9% и стал стоить 47,43 рублей за килограмм.