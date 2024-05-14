Названы территории для благоустройства в Омске и области в 2025 году

Победителями стали:
- в Омске — территория пляжа «Центральный-2» от Речного вокзала до Ленинградского моста в Центральном округе;
- в Исилькуле — детская игровая спортивная площадка в районе школы № 3;
- в Калачинске — пешеходная зона по улице Черепова;
- в Таре — пешеходная зона по улице Ленина от переулка Спартаковский до улицы 40 лет ВЛКСМ (четная сторона);
- в рабочем поселке Красный Яр Любинского района — пляжно-рекреационная зона на берегу озера Старица.
Благоустройство указанных территорий, как сообщается, выполнят в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.