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Названы территории для благоустройства в Омске и области в 2025 году

Губернатор Омской области объявил во вторник, 14 мая 2024 года, итоги голосования за объекты благоустройства в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

Победителями стали:

  • в Омске — территория пляжа «Центральный-2» от Речного вокзала до Ленинградского моста в Центральном округе;
  • в Исилькуле — детская игровая спортивная площадка в районе школы № 3;
  • в Калачинске — пешеходная зона по улице Черепова;
  • в Таре — пешеходная зона по улице Ленина от переулка Спартаковский до улицы 40 лет ВЛКСМ (четная сторона);
  • в рабочем поселке Красный Яр Любинского района — пляжно-рекреационная зона на берегу озера Старица.

Благоустройство указанных территорий, как сообщается, выполнят в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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