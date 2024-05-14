Мэрия объяснила решение «Атомстройкомплекса» о застройке Березовой рощи

Постановление о проекте планировки в указанных границах утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На освоение участка отведен срок до конца 2027 года. На первом этапе (до декабря 2024 года) планируется строительство комплекса многоэтажных жилых домов переменной этажности площадью 37 тыс. кв. м жилья с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на 150 машино-мест. Предполагается реконструкция участка ул. Чкалова, от ул. Академика Вонсовского до ул. Краснолесья, протяженностью 600 м, строительство проездов и образовательного центра на 1,5 тыс. школьных мест и 350 дошкольных. Проектируемая общая площадь жилья составит 158 тыс. кв. м.