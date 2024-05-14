Импорт овощей и фруктов в Башкирию вырос более чем в 3 раза.

С начала 2024 года под контролем управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан в регион поступило более 1165 тонн импортной плодоовощной продукции.
В частности, из республик Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Турция в Башкортостан поступило более 1003 тонн капусты белокочанной, томатов, репы, редьки, моркови, мандаринов, апельсинов, лимонов. Из Республики Казахстан ввезено 140 тонн дробленого риса.
Образцы импортированной подкарантинной продукции, отобранные в 126 партиях, в соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности РФ и стран Таможенного союза, прошли лабораторные исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам энтомологических экспертиз в подкарантинной продукции вредных карантинных организмов не выявлено. По итогам исследований управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на все партии подкарантинной продукции.
За аналогичный период 2023 года, по данным ТУ Россельхознадзора, в регион поступило чуть более 375 тонн подкарантинной продукции.