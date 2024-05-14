Импорт овощей и фруктов в Башкирию вырос более чем в 3 раза.

Образцы импортированной подкарантинной продукции, отобранные в 126 партиях, в соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности РФ и стран Таможенного союза, прошли лабораторные исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам энтомологических экспертиз в подкарантинной продукции вредных карантинных организмов не выявлено. По итогам исследований управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на все партии подкарантинной продукции.