Челябинская область попала в тройку регионов в самым недорогим бензином

Челябинская область оказалась на третьем месте среди Российских регионов по дешевизне бензина марки АИ-92.
Как сообщает «ФедералПресс», средняя стоимость литра горючего на Южном Урале составила 47 рублей 56 копеек.
Дешевле топливо только в соседней Курганской области (47 рублей 44 копейки за литр) и республике Коми (46 рублей 18 копеек). При этом средняя цена АИ-92 в целом по России составляет 50 рублей 87 копеек.
По стоимости бензина АИ-95 Челябинская область на четвертом месте после Курганской области, Томской области и Алтайского края. На челябинской заправке литр АИ-95 в среднем обходится в 52 рубля 34 копейки. На Алтае, где цена минимальная, — 52 рубля 18 копеек.