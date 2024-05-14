Челябинская область попала в тройку регионов в самым недорогим бензином

По стоимости бензина АИ-95 Челябинская область на четвертом месте после Курганской области, Томской области и Алтайского края. На челябинской заправке литр АИ-95 в среднем обходится в 52 рубля 34 копейки. На Алтае, где цена минимальная, — 52 рубля 18 копеек.