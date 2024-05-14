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Потребление газа в Молдове в апреле снизилось

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Использование природного газа молдавскими потребителями в апреле этого года составило 29,4 миллиона кубометров, что на 35,7% ниже показателей того же периода 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Молдовагаз».

Источник: Sputnik.md

Там уточнили, что по сравнению с мартом 2024 года этот показатель уменьшился на 72,1 миллиона кубических метров, или на 71%.

«Бытовые потребители, по состоянию на 30 апреля 2024 года, погасили 95,8% выставленных в счетах сумм за потребление 2024 года, что на 0,8 процентного пункта ниже показателя того же периода прошлого года».

говорится в заявлении пресс-службы.

По данным АО «Молдовагаз», уровень оплаты за потребленный природный газ по состоянию на 30 апреля 2024 покрывает 97,7% от объема поставок топлива, и составляет 5,325 миллиарда леев, что на 20,9% меньше показателя этого же периода прошлого года. Причиной такого расхождения в компании назвали значительно изменившиеся за год тарифы.

экономика
энергетика