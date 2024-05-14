Потребление газа в Молдове в апреле снизилось

По данным АО «Молдовагаз», уровень оплаты за потребленный природный газ по состоянию на 30 апреля 2024 покрывает 97,7% от объема поставок топлива, и составляет 5,325 миллиарда леев, что на 20,9% меньше показателя этого же периода прошлого года. Причиной такого расхождения в компании назвали значительно изменившиеся за год тарифы.