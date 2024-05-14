Потребление газа в Молдове в апреле снизилось

Там уточнили, что по сравнению с мартом 2024 года этот показатель уменьшился на 72,1 миллиона кубических метров, или на 71%.
«Бытовые потребители, по состоянию на 30 апреля 2024 года, погасили 95,8% выставленных в счетах сумм за потребление 2024 года, что на 0,8 процентного пункта ниже показателя того же периода прошлого года».
По данным АО «Молдовагаз», уровень оплаты за потребленный природный газ по состоянию на 30 апреля 2024 покрывает 97,7% от объема поставок топлива, и составляет 5,325 миллиарда леев, что на 20,9% меньше показателя этого же периода прошлого года. Причиной такого расхождения в компании назвали значительно изменившиеся за год тарифы.