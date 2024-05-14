Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько составила средняя зарплата в Казахстане

Бюро национальной статистики посчитало количество работников в Казахстане за первый квартал 2024 года и среднюю зарплату за этот же период, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, всего в Казахстане в различных сферах экономики трудится 3 975 641 человек, в том числе 2 051 923 женщины. При этом наибольшее количество — 662 704 человек — работают в сфере промышленности.

В целом наемных работников больше 6 миллионов.

Среднемесячная номинальная заработная плата в первом квартале составила 382 279 тенге (с учетом 50 760 организаций).

Как пояснили в Бюро нацстатистики, она определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.

Ранее сообщалось, что среднее значение номинальной заработной платы в четвертом квартале 2023 года составляло 393 605 тенге.

экономика
занятость