Комитет госконтроля назвал самые разбитые дороги Беларуси

В Комитете государственного контроля назвали самые разбитые дороги Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что при контрольных мероприятиях Комитет госконтроля Брестской области были установлены факты неудовлетворительного состояния ряда автомобильных дорог. Так, удалось выявить нарушения технологии выполнения работ по ямочному ремонту автодороги Н-29 Лунин-Богдановка. Также была установлена многочисленная ямочность проезжей части на автодорогах «Н-465 Чернавчицы-Холмичи» и «Н-345 Брест-Клейники-Волчин». Сказано, что по требованию ведомства обнаруженные недостатки были устранены.
«Также приняты меры по разрешению проблем, поступивших от граждан на онлайн-панель сайта Комитета контроля по вопросам качества дорог», — уточнили в КГК.
По данным ведомства, был обеспечен ремонт покрытия на местных автомобильных дорогах. Называются «Н-429 Косичи-Большая Курница (до а/д Н-134 Жабинка-Малые Мотыкалы»), «Н-450 Брест-Гули-Подлесье Радваничское» (Брестский район). Говорится, что на указанных участках предприятием «Брестоблдорстрой» был выполнен ямочный ремонт 6,9 километра автодорог. Также было проведено ремонтное профилирование гравийного участка на автодороге Н-450 Брест-Гули-Подлесье-Радваничское, в том числе и по деревням Литвины, Волки, Гули.