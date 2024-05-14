Комитет госконтроля назвал самые разбитые дороги Беларуси

По данным ведомства, был обеспечен ремонт покрытия на местных автомобильных дорогах. Называются «Н-429 Косичи-Большая Курница (до а/д Н-134 Жабинка-Малые Мотыкалы»), «Н-450 Брест-Гули-Подлесье Радваничское» (Брестский район). Говорится, что на указанных участках предприятием «Брестоблдорстрой» был выполнен ямочный ремонт 6,9 километра автодорог. Также было проведено ремонтное профилирование гравийного участка на автодороге Н-450 Брест-Гули-Подлесье-Радваничское, в том числе и по деревням Литвины, Волки, Гули.