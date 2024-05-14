Тепло дали — тепло забрали: как платить за холод в квартире, что делать с полными баками мусора и аварийным жильем

— Несвоевременный вывоз мусора, несоответствующий нормативам, которые должны соблюдаться. Ситуация в этом направлении действительно накалена с учетом высказываний руководителя предприятия, что заблокированы все счета. Это настораживает. Зимой вывоз мусора мы получали раз в три дня, сейчас это должно происходить ежедневно. Я могу ориентироваться на те контейнерные площадки, которые есть в моем микрорайоне. Ежедневно, выходя из дома, я вижу, что они полные. Второе. У нас появляются снова несанкционированные свалки. Хотя задача регоператора — не только вывоз отходов, но и выявление и очищение стихийных свалок. Третий момент — не совсем гладко идет переработка отходов. Те комплексы, которые должны сейчас есть в регионе, работают либо не в полную силу, либо перерабатывают мусор не в том объеме, в котором запланировано. На бумаге показатели сортировки 30%, а по факту — ниже 10%. Остальное уходит на свалку.