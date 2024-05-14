Тепло дали — тепло забрали: как платить за холод в квартире, что делать с полными баками мусора и аварийным жильем

Заместитель руководителя регионального центра «ЖКХ-Контроль» Игорь Косилов в программе «Гость в студии» на радио «КП-Самара» ответил на актуальные вопросы, касающиеся платы за тепло, провалившегося асфальта, изношенных домов и работы мусорного регоператора.
Разговор начался с погодных аномалий, которые в этом году жителям Самарской области преподнесла весна. В апреле температура была от +25 до +29 градусов. При этом в квартирах горожан работало отопление. Люди просили завершить отопительный сезон как можно скорее. Но, как только это произошло, в регион резко пришли заморозки, и в квартирах стало стремительно холодать. Тут бы самое время возобновить подачу тепла. Но, увы, этого счастья удостоились лишь социальные учреждения, а горожане вынуждены кутаться в кофты и согреваться электрическими радиаторами.
В Москве тепло, а Самара замерзает
Резонный вопрос, которым задались горожане: почему в Москве можно внепланово включить отопление, а в Самаре нельзя?
— С Москвой нам равняться сложно. Износ инфраструктуры по сравнению со столицей в разы больше. Но здесь скорее проблема не в износе, а в дальновидности. Есть среднесуточные показатели температуры. Если они ниже +8 градусов, то отопление должны включить. Осенью 2023 года отопление дали раньше. Не понимаю, почему в этот раз не предусмотрели такой ситуации. Хотя бы в социальные объекты тепло могли подключить раньше.
— Но люди мерзнут не только в социальных учреждениях. В квартирах стали включать «теплые полы», электрообогреватели, за что самарцам придется платить в разы больше.
— Да, сейчас пошло пиковое потребление электроэнергии. Но, если посмотреть с практической точки зрения, пока организации «разгонятся» подключать квартиры, на улице снова потеплеет. Люди снова будут недовольны. Некоторым при такой температуре комфортно, другим нет. Как на всех угодить? Должно быть четкое следование нормативам и законодательным актам. Мэрия Самары должна была эту ситуацию предусмотреть. Готовность к включению тепла должна быть более оперативной в осенний и весенний период.
— Сколько требуется времени, чтобы повторно подключить тепло?
— Все происходит поэтапно. В целом от 3−4 дней. В некоторых районах еще дольше.
— Каждый год поставщики выставляют дополнительные квитанции за то, что потребители «перебрали» по теплу. Можно ли сейчас пойти в обратную сторону и предложить тепловикам уменьшить сумму за то, что мы не получили это тепло? Мы не получили коммунальную услугу и вынуждены греться электроприборами, тратя на это деньги.
— В данном случае обратить-то можно, но будет ли результат? Если среднесуточная температура больше +8 градусов, органы местного самоуправления должны принять все меры для того, чтобы обеспечить пуск тепла как минимум в социальные объекты.
— Что вы можете посоветовать властям и жителям Самары в связи с тем, что погода может меняться очень резко, а жить хочется в комфортных условиях?
— Мне кажется, что сегодня погода на улице теплее, чем в доме. То есть погода более-менее благоприятствует. Если есть возможность прогуляться, то можете сходить погреться. А мэрии Самары советую внимательнее относиться к обращениям жителей, которые приходят в ваш адрес и вовремя реагировать. Уже сегодня в социальные объекты должно быть дано тепло.
Полные баки мусора и стихийные свалки
В Самарской области уже на протяжении пяти лет действует региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными вопросами.
— Какие вопросы к регоператору у вас возникли за период его работы?
— Несвоевременный вывоз мусора, несоответствующий нормативам, которые должны соблюдаться. Ситуация в этом направлении действительно накалена с учетом высказываний руководителя предприятия, что заблокированы все счета. Это настораживает. Зимой вывоз мусора мы получали раз в три дня, сейчас это должно происходить ежедневно. Я могу ориентироваться на те контейнерные площадки, которые есть в моем микрорайоне. Ежедневно, выходя из дома, я вижу, что они полные. Второе. У нас появляются снова несанкционированные свалки. Хотя задача регоператора — не только вывоз отходов, но и выявление и очищение стихийных свалок. Третий момент — не совсем гладко идет переработка отходов. Те комплексы, которые должны сейчас есть в регионе, работают либо не в полную силу, либо перерабатывают мусор не в том объеме, в котором запланировано. На бумаге показатели сортировки 30%, а по факту — ниже 10%. Остальное уходит на свалку.
— Что делать жителям, у которых не вывозят мусор?
— Жителей не должны волновать вопросы взаимодействия оператора и его подрядчика. Обязанность человека — оплатить сумму по квитанции и положить мусорный пакет в контейнер. Это вся ответственность жителей. Что делать в ситуации, когда мусор не вывозится? Сообщать об этом в контрольно-надзорные органы.
— Можно ли тогда не платить за невывоз мусора?
— Перерасчет платы за некачественно предоставленную услугу по квадратным метрам не предусмотрен. Об этом говорится в 354 постановлении правительства. Не платить не вариант.
Детские площадки — не место для травм
Грядут летние каникулы. Актуален вопрос — кто отвечает за то, если ребенок получит травму на детской площадке?
— Существуют разные ситуации. Если малые архитектурные формы, коими являются детские площадки, входят в состав общедомового имущества или не входят. Если площадки были сделаны по программам «СОдействие», «Комфортная городская среда» или другим, то они входят в состав имущества многоквартирного дома, то за ними обязательно должны следить. Управляющая организация, сами собственники. Если видите, что какие-то качели или карусели стали издавать странные звуки, что-то у них поломалось, позвоните в управляющую организацию. Далее либо управляющая компания, либо муниципалитет должны устранить поломки. Если что-то случилось, обращайтесь в прокуратуру напрямую.
Не платить сверх тарифа
Следующая тема — тарифы на обслуживание внутридомового газового оборудования. ФАС заводит административные дела на газоснабжающие организации. А что делать людям?
— Методика, которая разработана Минстроем РФ, пересматривается. Тарифы на внутридомовое газовое обслуживание приняли на основании индивидуального жилищного строительства, что изначально неправильно. Сейчас мы ждем новую методику, которую должно разработать министерство строительства РФ. В связи с тем, что у нас газораспределительные организации не были к этому готовы и сейчас идет некая неразбериха. Жители не должны получать сверх муниципального тарифа, который был установлен, а это 1 рубль 21 копейка.
— Стоит ли бояться штрафа за недопуск газовиков в квартиру?
— Я думаю, что домой газовиков могут не пускать либо злостные неплательщики, либо те, кто сделал в квартире незаконную перепланировку. Жители обязаны дать специалистам допуск к общим коммуникациям, которые проходят через вашу квартиру. Газовые коммуникации — это общедомовое имущество, не ваше.
Изношенные дома
В апреле 2023 года был принят региональный законопроект, суть которого — исключить из списка капремонта дома, износ которых составляет более 70%. Тогда было сказано, что к октябрю 2023 года будет составлен список таких МКД. Это дома выведут из капремонта, а их жильцы не будут платить за капремонт. Что из этого воплотилось в жизнь?
— По моей информации, в мае 2024 года губернская дума должна принять второй этап перехода на эту систему. Должны придумать схему, что с этими домами делать. Капитальный ремонт на них делать нельзя. А кто будет делать восстановительный ремонт? Муниципалитет? Но что делать с теми деньгами, которые накопили жители на капремонт дома? Они должны быть возвращены? Во-вторых, муниципалитету сложно проводить ремонт дома: некому и возникает вопрос с движением денежных средств. Поэтому здесь много нюансов, над которыми нужно работать.
Игорь Косилов считает, что гораздо разумнее было бы вывести эти дома в число аварийных домов, жители которых могут вступить в программу «Комплексное развитие территорий» и переселиться в новое жилье. Но окончательное решение — за региональными депутатами и правительством.