В Ростове выставили на продажу бывшее здание проектного института

В Ростове-на-Дону объявили о продаже административного здания, в котором в советские годы находится проектный институт «Южэнергосетьпроект». Сообщение об этом опубликовал Российский аукционный дом.
Здание высотой в восемь этажей находится недалеко от городской набережной на Будённовском проспекте. На торги выставлены также земельный участок и различное имущество.
Начальную цену лота установили в 310,6 млн рублей. Проектный институт, который находился внутри, делал проекты объектов энергетического комплекса в южной части страны.