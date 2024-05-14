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В Ростове выставили на продажу бывшее здание проектного института

Оно находится недалеко от набережной.

В Ростове-на-Дону объявили о продаже административного здания, в котором в советские годы находится проектный институт «Южэнергосетьпроект». Сообщение об этом опубликовал Российский аукционный дом.

Здание высотой в восемь этажей находится недалеко от городской набережной на Будённовском проспекте. На торги выставлены также земельный участок и различное имущество.

Начальную цену лота установили в 310,6 млн рублей. Проектный институт, который находился внутри, делал проекты объектов энергетического комплекса в южной части страны.

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