Сколько квадратных метров жилья приходится на одного казахстанца

«При этом обеспеченность жильем на одного проживающего достигла всего 23,9 квадратного метра. Достижение мировых стандартов будет непростым и долгим с учетом того, что более чем за 30 лет показатель обеспеченности жильем на одного проживающего увеличился всего на 9,5 квадратного метра».