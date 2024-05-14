Сколько квадратных метров жилья приходится на одного казахстанца

Согласно последним данным Бюро национальной статистики, общая площадь жилищного фонда Казахстана за 2023 год составила 419,1 миллиона квадратных метров.
«При этом обеспеченность жильем на одного проживающего достигла всего 23,9 квадратного метра. Достижение мировых стандартов будет непростым и долгим с учетом того, что более чем за 30 лет показатель обеспеченности жильем на одного проживающего увеличился всего на 9,5 квадратного метра».
Лучше всего ситуация с квадратными метрами на одного жителя обстоит в Астане — 31 и в Алматы — 30,2. Антилидером рейтинга является Жамблыская область — 18,5 квадратного метра.