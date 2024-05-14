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Суд отклонил ходатайство властей Чечни в споре с мэрией Сочи

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрел вопрос о принятии кассационной жалобы Правительства Чеченской Республики на решение Арбитражного суда Краснодарского края в споре с администрацией Сочи за турбазу «Олимпия». В удовлетворении ходатайства отказали, говорится в определении суда.

Кассационную жалобу Правительства Чечни постановили возвратить заявителю. Власти республики смогут обжаловать определение в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок.

Администрация главы и правительства Чеченской Республики подала кассационную жалобу на отказ нижестоящих судов признавать за республикой право собственности на турбазу «Олимпия» в Лазаревском районе Сочи. Речь, как ранее писал «Ъ-Кубань», идет о шести зданиях: пяти трехэтажных коттеджах и семиэтажном главном корпусе, а также берегоукрепительных сооружениях реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи.

Уже больше 10 лет по данному вопросу ведутся судебные тяжбы. Спор возобновился в октябре 2023 года, когда власти Чечни подали иск к мэрии Сочи с требованием признать право собственности на объекты турбазы «Олимпия».