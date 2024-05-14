Суд отклонил ходатайство властей Чечни в споре с мэрией Сочи

Администрация главы и правительства Чеченской Республики подала кассационную жалобу на отказ нижестоящих судов признавать за республикой право собственности на турбазу «Олимпия» в Лазаревском районе Сочи. Речь, как ранее писал «Ъ-Кубань», идет о шести зданиях: пяти трехэтажных коттеджах и семиэтажном главном корпусе, а также берегоукрепительных сооружениях реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи.