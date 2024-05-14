Суд отклонил ходатайство властей Чечни в споре с мэрией Сочи

Кассационную жалобу Правительства Чечни постановили возвратить заявителю. Власти республики смогут обжаловать определение в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок.
Администрация главы и правительства Чеченской Республики подала кассационную жалобу на отказ нижестоящих судов признавать за республикой право собственности на турбазу «Олимпия» в Лазаревском районе Сочи. Речь, как ранее писал «Ъ-Кубань», идет о шести зданиях: пяти трехэтажных коттеджах и семиэтажном главном корпусе, а также берегоукрепительных сооружениях реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи.
Уже больше 10 лет по данному вопросу ведутся судебные тяжбы. Спор возобновился в октябре 2023 года, когда власти Чечни подали иск к мэрии Сочи с требованием признать право собственности на объекты турбазы «Олимпия».