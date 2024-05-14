Аэропорт Омск-Фёдоровка планируют построить к 2028 году

Работа над новым аэропортом под Омском идёт. Открыть Омск-Фёдоровку планируют к концу 2028 года — строительством будут заниматься две компании. Об этом губернатор региона Виталий Хоценко рассказал на встрече с членами бизнес-объединений Омской области.
«Компания, занимающаяся строительством аэропорта, зарегистрирована: работа идёт. У компании “Аэропорты России” есть опыт по строительству аэропортов с нуля, буквально в чистом поле — так были построены аэропорты в Саратове и Ростове, аэропорт “Платов”. Все остальные проекты, реализованные за последнее время, — это реконструкции уже готовых аэропортов. У нас полностью новый проект», — сообщил глава области.
Виталий Хоценко также сообщил, что все постройки, которые возвели на территории аэропорта, будут снесены и утилизированы.