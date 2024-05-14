Аэропорт Омск-Фёдоровка планируют построить к 2028 году

«Компания, занимающаяся строительством аэропорта, зарегистрирована: работа идёт. У компании “Аэропорты России” есть опыт по строительству аэропортов с нуля, буквально в чистом поле — так были построены аэропорты в Саратове и Ростове, аэропорт “Платов”. Все остальные проекты, реализованные за последнее время, — это реконструкции уже готовых аэропортов. У нас полностью новый проект», — сообщил глава области.