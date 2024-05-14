Алексей Орлов утвердил проект межевания нового квартала напротив Рамады

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания нового квартала. Он будет расположен напротив карьера Рамада — в границах улиц Славянской-Химмашевской- Кольцовского тракта. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
Согласно постановлению, в квартале будет разрешена многоэтажная жилая застройка. Также застройщик планирует возвести в квартале торговые центры, магазины, школы и другие объекты инфраструктуры.
Правда, перед началом строительства застройщику придется договориться с садоводами о выкупе их участков.
Напомним, ранее мы рассказывали о планах по строительству мини-города на площади 166 гектаров в Сысертском районе.