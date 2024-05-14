Регоператор сравнил темпы роста тарифов ЖКХ в Самарской области

На комитете с отчетом о деятельности «ЭкоСтройРесурса» выступил его директор Михаил Захаров. Значительная часть отчета была посвящена недофинансированию регоператора из-за того, что с 2019 г. тариф повышался однажды и лишь на 4%. При этом затраты «внутри тарифа» выросли куда значительнее — от 54% на топливо до 170% на услуги компаний, занимающихся обработкой и захоронением отходов. При этом рост других тарифов в сфере ЖКХ за этот период находится в диапазоне от 33 до 77%.