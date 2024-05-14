В Омске планируют построить базу отдыха, куда будет ходить теплоход

«У нас сегодня в стране в целом внутренний туризм активно растёт. Виталий Павлович рассказал о планах. Допустим, даже меня, члена инвестиционного комитета, удивило количество гостиниц, которые у нас планируются к появлению — 2 пятизвёздочных, 4 четырёхзвёздочные гостиницы — это к тому, что у нас на сегодня есть. Виталий Павлович тоже поручил министру культуры создать рабочую группу, обсудить с представителями отрасли идеи, планы по развитию, по брендированию региона. Вот сейчас хороший период. Понятно, что мы не туристический регион, но тут же можно привести в пример Тюмень, которая, собственно, тоже не была туристическим регионом, пока они там не решили, что будут термальной столицей Сибири, и теперь этот бренд активно развивают. Туда активно едут люди, и у нас эти возможности все есть», — сказал Дерябин.