В Омске планируют построить базу отдыха, куда будет ходить теплоход

В Омске займутся строительством гостиниц и баз отдыха. Об этом губернатор региона Виталий Хоценко рассказал на встрече с членами бизнес-объединений Омской области.
«Нужно создать загородный сервис для омичей. Скажу лично: думали, куда с семьёй поехать на выходные — кроме “Сказки” и “Мечты” ехать, честно говоря, некуда. Места для отдыха должны быть. У нас есть хороший проект гостиницы в Омском районе. Туда планируем пустить теплоход до Ачаира, чтобы он делал остановку около этой гостиницы. Нужный проект? Нужный. Готовы инвестировать туда два миллиарда рублей», — сказал глава региона.
О том, как будет развиваться внутренний туризм, порталу Om1.ru рассказал Александр Дерябин — председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Он отметил, что городу нужен личный бренд.
«У нас сегодня в стране в целом внутренний туризм активно растёт. Виталий Павлович рассказал о планах. Допустим, даже меня, члена инвестиционного комитета, удивило количество гостиниц, которые у нас планируются к появлению — 2 пятизвёздочных, 4 четырёхзвёздочные гостиницы — это к тому, что у нас на сегодня есть. Виталий Павлович тоже поручил министру культуры создать рабочую группу, обсудить с представителями отрасли идеи, планы по развитию, по брендированию региона. Вот сейчас хороший период. Понятно, что мы не туристический регион, но тут же можно привести в пример Тюмень, которая, собственно, тоже не была туристическим регионом, пока они там не решили, что будут термальной столицей Сибири, и теперь этот бренд активно развивают. Туда активно едут люди, и у нас эти возможности все есть», — сказал Дерябин.
На встрече также рассказали, что в городе будут активно строиться гостиницы. В том числе недостроенный «Хилтон» у Телецентра — ему найдут инвестора. Ещё одна гостиница появится у аэропорта Омск — Фёдоровка, который планируют построить к 2028 году. Виталий Хоценко также упомянул проект, который создаётся без помощи государства. Это база отдыха в Омском районе, где омичи смогут попробовать как обычный, так и экстремальный туризм. Там уже закупили два самолёта Ан-2 для парашютистов.