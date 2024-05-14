Расходы Нижнего Новгорода превысили 65 млрд в 2023 году

Расходы бюджета Нижнего Новгорода превысили 65 млрд в 2023 году. Об этом рассказа директор департамента финансов Юрий Мочалкин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 14 мая.
По его словам, сумма поступивших в 2023 году в бюджет доходов составила 63 млрд 92 млн рублей. 62% из них составили безвозмездные поступления, 30% — налоговые доходы, 8% — неналоговые доходы. Сумма межбюджетных трансфертов составила почти 39 млрд рублей.
Расходы городского бюджета составили 65,1 млрд рублей. Почти половина средств была направлена на социальную сферу, 22% — на транспорт и дорожное хозяйство, 17% — на сферу ЖКХ, 7% — на общегосударственные вопросы, остальные деньги пошли на выплату муниципального долга, охрану окружающей среды и другие сферы.
— Бюджет формировался на основании 23 муниципальных программ, расходы на реализацию которых составили 61,5 млрд рублей, — пояснил Юрий Мочалкин.
Расходы на градостроительное планирование и развитие города в 2023 году составили 278,9 млн рублей. Это содержание МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», МБУ «Нижегородгражданпроект», а также развитие наружной рекламы и праздничное оформление города.
На строительство детских садов было направлено 168,9 млн рублей, школ — 422,6 млн рублей. А вот объекты ЖКХ и благоустройство обошлось куда дороже — в 3,3 млрд. Больше было направлено только на строительство новых станций метро — 4,3 миллиарда.