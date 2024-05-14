Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расходы Нижнего Новгорода превысили 65 млрд в 2023 году

Депутаты Гордумы заслушали отчет по исполнению городского бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Расходы бюджета Нижнего Новгорода превысили 65 млрд в 2023 году. Об этом рассказа директор департамента финансов Юрий Мочалкин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 14 мая.

По его словам, сумма поступивших в 2023 году в бюджет доходов составила 63 млрд 92 млн рублей. 62% из них составили безвозмездные поступления, 30% — налоговые доходы, 8% — неналоговые доходы. Сумма межбюджетных трансфертов составила почти 39 млрд рублей.

Расходы городского бюджета составили 65,1 млрд рублей. Почти половина средств была направлена на социальную сферу, 22% — на транспорт и дорожное хозяйство, 17% — на сферу ЖКХ, 7% — на общегосударственные вопросы, остальные деньги пошли на выплату муниципального долга, охрану окружающей среды и другие сферы.

— Бюджет формировался на основании 23 муниципальных программ, расходы на реализацию которых составили 61,5 млрд рублей, — пояснил Юрий Мочалкин.

Расходы на градостроительное планирование и развитие города в 2023 году составили 278,9 млн рублей. Это содержание МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», МБУ «Нижегородгражданпроект», а также развитие наружной рекламы и праздничное оформление города.

На строительство детских садов было направлено 168,9 млн рублей, школ — 422,6 млн рублей. А вот объекты ЖКХ и благоустройство обошлось куда дороже — в 3,3 млрд. Больше было направлено только на строительство новых станций метро — 4,3 миллиарда.

бюджет