Расходы Нижнего Новгорода превысили 65 млрд в 2023 году

На строительство детских садов было направлено 168,9 млн рублей, школ — 422,6 млн рублей. А вот объекты ЖКХ и благоустройство обошлось куда дороже — в 3,3 млрд. Больше было направлено только на строительство новых станций метро — 4,3 миллиарда.