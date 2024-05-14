В Пермь прибыли два новых трамвая модели «Львёнок»

Доставка двух новых трамваев модели «Львёнок» завершена в Перми, рассказал глава города Эдуард Соснин.
Об этом мэр Перми сообщил в своём телеграм-канале 14 мая. По данным главы города, на данный момент трамваи прошли полную обкатку. Впереди у составов техническая подготовка и приёмка, после которых они смогут выйти на пермские маршруты.
«Для комфортных поездок также совместно с концессионером продолжаем обновлять по городу трамвайные пути. В прошлом году завершили ремонт на улице Куйбышева. Сейчас работы продолжаются на улицах Мира, Борчанинова и Дзержинского», — добавил Эдуард Соснин.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2024 году в столицу Прикамья планируют привезти 14 новых трамваев «Львёнок». Их производством занимается ПК «Транспортные системы» по концессионному соглашению. В 2023 году в Перми уже появилось 30 «Львят».