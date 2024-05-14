Нацбанк Казахстана поддержит исследования по экономическим темам

Национальный Банк Казахстана сообщает о результатах конкурсного отбора соискателей на предоставление грантов для проведения исследований по приоритетным направлениям деятельности НБК, объявленного в январе 2024 года по темам:
1. Анализ стоимости платежей и переводов (безналичные инструменты и наличный оборот), меры ее оптимизации;
2. Оптимальный уровень инвестиций для достижения устойчивого экономического роста Казахстана.
Гранты предоставляются в целях развития экономических исследований, мобилизации научного потенциала академического сообщества в области денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и других направлений деятельности Национального Банка.
Всего в ходе проведения конкурсного отбора с 9 января по 22 февраля 2024 года поступило 15 заявок, 9 из которых допущены к экспертной оценке после проверки на соответствие формальным требованиям.
Каждая заявка была рассмотрена двумя независимыми рецензентами и подразделением Национального Банка, инициировавшим соответствующую тему исследования. В качестве независимых рецензентов выступили преподаватели высших учебных учреждений и исследователи, имеющие научные и аналитические публикации, ученую степень или опыт работы по теме исследования.
Комиссия по предоставлению грантов по результатам всестороннего рассмотрения заявок с учетом заключений независимых рецензентов и подразделений НБК приняла решение об одобрении следующих заявок на получение грантов:
Получателям грантов будут направлены уведомления о предоставлении гранта и договор о предоставлении гранта для подписания.
Напоминаем, что порядок предоставления грантов установлен правилами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Казахстана от 19 апреля 2021 года № 47.