Жителям Петербурга пообещали зарплату в 180 тысяч рублей к 2030 году

Глава Петербурга также добавил, что правительство города ставит перед собой задачу к 2030 году заработать не менее 2 трлн рублей. Он уточнил, что сегодня это кажется фантастикой. Однако такая же ситуация была и в 2019 году, когда речь шла о доходах в размере 1 трлн рублей в 2024 году.