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Жителям Петербурга пообещали зарплату в 180 тысяч рублей к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая, ФедералПресс. К 2030 году средняя зарплата жителей Северной столицы вырастет до 180 тыс. рублей. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе своего отчета на заседании заксобрания, которое проходит в БКЗ «Октябрьский».

«…Добиться средней заработной платы на уровне 180 тыс. рублей», — обозначил цель Беглов.

Глава Петербурга также добавил, что правительство города ставит перед собой задачу к 2030 году заработать не менее 2 трлн рублей. Он уточнил, что сегодня это кажется фантастикой. Однако такая же ситуация была и в 2019 году, когда речь шла о доходах в размере 1 трлн рублей в 2024 году.

Напомним, что в 2023 году доходная часть бюджета Северной столицы исполнена на 104,7%. Доходы составили 1,147 трлн рублей. Расходы — 1,174 трлн рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что работодатели стали предлагать петербуржцам больше денег.