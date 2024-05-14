Жителям Петербурга пообещали зарплату в 180 тысяч рублей к 2030 году

«…Добиться средней заработной платы на уровне 180 тыс. рублей», — обозначил цель Беглов.
Глава Петербурга также добавил, что правительство города ставит перед собой задачу к 2030 году заработать не менее 2 трлн рублей. Он уточнил, что сегодня это кажется фантастикой. Однако такая же ситуация была и в 2019 году, когда речь шла о доходах в размере 1 трлн рублей в 2024 году.
Напомним, что в 2023 году доходная часть бюджета Северной столицы исполнена на 104,7%. Доходы составили 1,147 трлн рублей. Расходы — 1,174 трлн рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что работодатели стали предлагать петербуржцам больше денег.