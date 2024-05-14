Текслер: Заморозки не повлияли на посеянные яровые культуры, они не успели взойти

По его словам, сформирован необходимый запас ГСМ, который своевременно пополняется, приобретаются минеральные удобрения. «Предприятия получают субсидии на неотложные нужды и развитие. К примеру, после проблем прошлых лет направили аграриям 350 млн рублей на приобретение семян. Также область направляет финансовую поддержку на производство зерна, животноводство. И многое другое. Уже с начала года аграрии получают господдержку для проведения посевной и других неотложных задач, объем которой 1,1 млрд рублей», — отметил глава региона.