Текслер: Заморозки не повлияли на посеянные яровые культуры, они не успели взойти

Заморозки в Челябинской области не повлияли на посеянные яровые культуры, они не успели взойти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Действительно, дожди и похолодание осложнили работу наших аграриев. На сегодня планы на посевную выполнены на 14% — это в целом по зерну, зернобобовым, масличным культурам, картофелю и овощам. При этом посеянные яровые культуры не успели взойти, а значит, похолодание не оказало на них негативного эффекта», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.
По его словам, сформирован необходимый запас ГСМ, который своевременно пополняется, приобретаются минеральные удобрения. «Предприятия получают субсидии на неотложные нужды и развитие. К примеру, после проблем прошлых лет направили аграриям 350 млн рублей на приобретение семян. Также область направляет финансовую поддержку на производство зерна, животноводство. И многое другое. Уже с начала года аграрии получают господдержку для проведения посевной и других неотложных задач, объем которой 1,1 млрд рублей», — отметил глава региона.
Этой весной будет засеяно 1 млн 740 тыс. гектаров пашни, и них 1,4 млн — зерновыми и зернобобовыми культурами, 7,8 тыс. — картофелем и овощами, 230 тыс. — масличными культурами.