Представлены новые цены на квартиры в Омске

Согласно данным федерального агентства «Этажи» в Омске, в апреле 2024 года наибольшим спросом у покупателей пользовались квартиры в Центральном, Кировском и Советском округах.
На вторичном рынке Омска наибольшую долю составили двухкомнатные квартиры (40,7%), затем идут однокомнатные квартиры (34,3%). Количество трехкомнатных квартир составило 22,0%.
Удельная цена предложения за апрель 2024 в среднем составляла 106 796 ₽/кв. м. В сравнении с прошлым месяцем она уменьшилась на 101 рубль за 1 кв. м. (-0,09%). В сравнении с прошлым годом наблюдался рост на 16 838 ₽/кв. м. (18,72%).
Удельная цена продажи вторичного жилья составила 97 072 ₽ за кв. м, а средняя площадь закрепилась на уровне 44,23 кв. м (43,93 кв. м за прошлый год).