Представлены новые цены на квартиры в Омске

Удельная цена предложения за апрель 2024 в среднем составляла 106 796 ₽/кв. м. В сравнении с прошлым месяцем она уменьшилась на 101 рубль за 1 кв. м. (-0,09%). В сравнении с прошлым годом наблюдался рост на 16 838 ₽/кв. м. (18,72%).