Зачистку от особо опасной саранчи начали в РК

«Единственный результат, который я жду от всей этой работы, — чтобы саранча не встала на крыло. Поэтому в течение недели создаем центральную комиссию в Правительстве под моим руководством и региональные во главе с курирующим замакимом области для оперативной работы по борьбе с саранчой. Отключаем формальный подход, подключаем все необходимые ресурсы, особенно людские, для тщательного исследования территорий и точечной обработки земель. Привлекайте людей с биржи труда. С завтрашнего дня все руководители МСХ выезжают в регионы с высокой угрозой распространения саранчи для контроля необходимых мероприятий. Лично буду контролировать ситуацию на местах и каждую неделю заслушивать все регионы до тех пор, пока не будет полностью снята угроза распространения саранчи».