Размер средних зарплат назвали в Казахстане

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в первом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в Западно-Казахстанской области — на 18,2%, в городе Алматы — на 16,4%, в Актюбинской области — на 16,1%, в Павлодарской области — на 15,9%.