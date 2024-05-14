Размер средних зарплат назвали в Казахстане

Среднее значение номинальной заработной платы по Казахстану в первом квартале 2024 года* составило 382 279 тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.
Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 12,3%, в реальном выражении увеличение — на 2,7%.
Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в первом квартале 2024 года составило 251 997 тенге.
По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности — 29,7%, операциях с недвижимым имуществом — 23,0%, информации и связи — 21,0%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 9,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения — 7,8%.
В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в первом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в Западно-Казахстанской области — на 18,2%, в городе Алматы — на 16,4%, в Актюбинской области — на 16,1%, в Павлодарской области — на 15,9%.
Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в первом квартале 2024 года составило 2,2 раза.
*Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.