Самолет «Байкал» выйдет на линию к концу 2025 года

Самолет «Байкал», который станет заменой советскому Ан-2, должен выйти на линию к концу 2025 года. Внутри воздушного судна будет располагаться девять мест, а его крейсерская скорость будет достигать 300 км/ч. Об этом сообщил зампредседателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет ИА IrkutskMedia.