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Самолет «Байкал» выйдет на линию к концу 2025 года

Новое воздушное судно заменит советский Ан-2.

Источник: IrkutskMedia.ru

Самолет «Байкал», который станет заменой советскому Ан-2, должен выйти на линию к концу 2025 года. Внутри воздушного судна будет располагаться девять мест, а его крейсерская скорость будет достигать 300 км/ч. Об этом сообщил зампредседателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет ИА IrkutskMedia.

Ориентировочная стоимость самолета составит 178 млн рублей. Как рассказал Юрий Трутнев, совместно с министерством промышленности и торговли предпринимаются попытки сделать судно конкурентным по комплектации и цене.

Он также поручил провести экспертизу, по итогам которой должны состояться переговоры между Уральским заводом гражданской авиации и дальневосточной авиакомпанией «Аврора», сообщает ТАСС.