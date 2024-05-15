Самолет «Байкал» выйдет на линию к концу 2025 года

Самолет «Байкал», который станет заменой советскому Ан-2, должен выйти на линию к концу 2025 года. Внутри воздушного судна будет располагаться девять мест, а его крейсерская скорость будет достигать 300 км/ч. Об этом сообщил зампредседателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет ИА IrkutskMedia.
Ориентировочная стоимость самолета составит 178 млн рублей. Как рассказал Юрий Трутнев, совместно с министерством промышленности и торговли предпринимаются попытки сделать судно конкурентным по комплектации и цене.
Он также поручил провести экспертизу, по итогам которой должны состояться переговоры между Уральским заводом гражданской авиации и дальневосточной авиакомпанией «Аврора», сообщает ТАСС.