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Для омских предпринимателей сохранили пониженные ставки по налогообложению

Преференции касаются плательщиков по упрощенной системе налогообложения.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области встретился с представителями бизнес-объединений региона. Основной темой встречи стали меры поддержки для предпринимателей.

За год по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в Омской области направлено почти полмиллиарда рублей. В дополнение к нему в области действуют региональные меры поддержки: фонд микрофинансирования запустил новые продукты льготного кредитования «Стартап», «Приоритет региона» и «Рефинансирование», сохраняются ставки по региональным займам на уровне, не превышающем 8% годовых, действует ряд областных законов по уменьшению налоговой нагрузки на бизнес.

— Хотел бы отметить, что в прошлом году мы достигли хороших результатов. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса у нас выросло на 11% и достигло 313 тысяч человек. Налоговые поступления от предпринимательских организаций увеличились на 16,5% или на 3 млрд 700 млн рублей — отметил Виталий Хоценко.

Главным итогом встречи стало решение о продлении в Омской области действия пониженных ставок для плательщиков по упрощенной системе налогообложения. Сроки их действия, размер, а также виды деятельности, попадающие под «упрощенку», губернатор Виталий Хоценко поручил проработать дополнительно до 1 июля.

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