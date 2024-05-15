Для омских предпринимателей сохранили пониженные ставки по налогообложению

— Хотел бы отметить, что в прошлом году мы достигли хороших результатов. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса у нас выросло на 11% и достигло 313 тысяч человек. Налоговые поступления от предпринимательских организаций увеличились на 16,5% или на 3 млрд 700 млн рублей — отметил Виталий Хоценко.