В Приморье будут собирать агродроны

В этот день на территории 322 авиационного ремонтного завода собрались производители, эксплуатанты и потенциальные потребители различного вида услуг, связанных с беспилотной авиацией.
Заместитель министра промышленности и торговли Приморского края Алексей Пикалов подчеркнул, что Правительство России уделяет большое внимание развитию беспилотной авиации, в стране принят соответствующий национальный проект.
«Приморский край одним из первых включился в реализацию этого проекта. Мы приняли региональную программу, паспорт проекта развития беспилотной авиации. В крае есть предприятия-производители дронов, хорошо развита научная деятельность в данной сфере. Внедрение беспилотных авиационных систем повышает производительность труда в различных секторах экономики, позволяет быть в тренде», — заявил замминистра.
По его словам, сегодня беспилотники применяются при мониторинге лесного, дорожного фонда края, лесных пожаров, оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций, поиске и спасении людей.
«Каждое изделие может быть “допрошито” под ваши цели. Например, в модель “ДОК-2” специалисты регионального минлеса внесли изменения, и вместо камеры 4К на него установят камеру с тепловизионной системой, что позволит лучше решать ведомственные задачи. Такие дроны также используются в охранных агентствах», — сказали производители.
Есть и более сложные изделия — агрономические дроны, которые активно внедряются в сельское хозяйство. Благодаря поддержке министерства промышленности и торговли края такие машины будут собирать в Приморье.
«Уже заключены соглашения с заводом-производителем, в крае будет налажена крупная узловая сборка агропромышленного дрона, предоставлен сертифицированный сервис по обслуживанию, настройке и обучению эксплуатации агродрона», — добавили они.
На данный момент свои услуги в этой сфере предоставляет региональный оператор беспилотных авиационных систем компания «Цифровое Приморье», отмечает пресс-служба краевого правительства.