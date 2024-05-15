В Приморье будут собирать агродроны

«Каждое изделие может быть “допрошито” под ваши цели. Например, в модель “ДОК-2” специалисты регионального минлеса внесли изменения, и вместо камеры 4К на него установят камеру с тепловизионной системой, что позволит лучше решать ведомственные задачи. Такие дроны также используются в охранных агентствах», — сказали производители.