Жителям Башкирии предлагают обменять мелочь на бумажные деньги. В рамках «Монетной недели» в банках республики будут принимать любые монеты даже с дефектами в обмен на обычные банкноты.
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка РБ, акция пройдет с 20 мая по 2 июня. В эти дни будет отменена комиссия за обменные операции. Сдать скопившуюся дома мелочь можно в любой банк, участвующий в акции. Для этого достаточно прийти в офис кредитной организации с паспортом и монетами, которые желательно заранее рассортировать по номиналам. Можно принести даже потемневшие, поцарапанные, гнутые и просверленные монеты. Главное, это должны быть деньги, выпущенные с 1997 года.
«Значительная часть монет оседает у людей в копилках, между тем многие магазины и другие организации испытывают недостаток мелочи. Акция поможет вернуть монеты в оборот и сократить затраты на их изготовление», — прокомментировала замуправляющего Нацбанком РБ Лилия Якупова.
Отметим, что в прошлом году в акции поучаствовало 800 человек, они сдали монет на 1,6 млн рублей.