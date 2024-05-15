Жителям Башкирии предлагают обменять мелочь на бумажные деньги

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка РБ, акция пройдет с 20 мая по 2 июня. В эти дни будет отменена комиссия за обменные операции. Сдать скопившуюся дома мелочь можно в любой банк, участвующий в акции. Для этого достаточно прийти в офис кредитной организации с паспортом и монетами, которые желательно заранее рассортировать по номиналам. Можно принести даже потемневшие, поцарапанные, гнутые и просверленные монеты. Главное, это должны быть деньги, выпущенные с 1997 года.