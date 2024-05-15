Курс тенге на 15 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: снижение цен на нефть усилилось вечером во вторник после публикации данных о ценах производителей в США, пишет Интерфакс-Казахстан. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:42 аст подешевели на 1,12%, до 82,43 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на 1,25%, до 78,13 доллара за баррель.
Металлы: цены на золото немного выросли в ходе азиатских торгов во вторник, незначительно восстановившись после резких потерь на предыдущей сессии, поскольку основное внимание по-прежнему уделяется предстоящим данным по инфляции в США, которые должны были дать дополнительные подсказки по процентной ставке, сообщает Investing.com. К 04:22 по Гринвичу спотовое золото выросло на 0,3% до 2343,60 доллара за унцию, а фьючерс на золото с истекающим сроком действия в июне вырос на 0,3% до 2349,05 доллара за унцию. Серебро подорожало на 0,9% до 28,688 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала Investing.com, на 17:36 аст bitcoin торговался по 62 079,2 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 1,54%, а ее капитализация составила 1,22 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 916,06 долларов, потеряв в цене 1,96%. Капитализация этой криптовалюты составила 349,01 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,27трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 15 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 14 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 14 мая.
1 австралийский доллар 291,39 тенге.
1 азербайджанский манат 260,12 тенге.
10 армянский драм 11,4 тенге.
1 белорусский рубль 134,99 тенге.
1 бразильский реал 85,5 тенге.
10 венгерских форинтов 12,32 тенге.
1 гонконгский доллар 56,44 тенге.
1 грузинский лари 166,38 тенге.
1 датская крона 63,81 тенге.
1 дирхам ОАЭ 120,05 тенге.
1 доллар США 440,9 тенге.
1 евро 475,95 тенге.
1 индийская рупия 5,28 тенге.
1000 иранский риал 10,5 тенге.
1 канадский доллар 322,6 тенге.
1 китайский юань 60,95 тенге.
1 кувейтский динар 1434,01 тенге.
1 кыргызский сом 4,99 тенге.
1 малазийский ринггит 93,47 тенге.
1 мексиканский песо 26,28 тенге.
1 молдавский лей 25,01 тенге.
1 норвежская крона 40,82 тенге.
1 польский злотый 111,44 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 117,56 тенге.
1 российский рубль 4,82 тенге.
1 СДР 582,26 тенге.
1 сингапурский доллар 325,94 тенге.
1 таджикский сомони 40,49 тенге.
1 тайский бат 12,03 тенге.
1 турецкая лира 13,67 тенге.
100 узбекских сумов 3,47 тенге.
1 украинская гривна 11,12 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 553,46 тенге.
1 чешская крона 19,24 тенге.
1 шведская крона 40,62 тенге.
1 швейцарский франк 485,89 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,97 тенге.
100 южнокорейских вон 32,25 тенге.
1 японская иена 2,82 тенге.