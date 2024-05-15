Курс тенге на 15 мая, цены на нефть и металлы

Металлы: цены на золото немного выросли в ходе азиатских торгов во вторник, незначительно восстановившись после резких потерь на предыдущей сессии, поскольку основное внимание по-прежнему уделяется предстоящим данным по инфляции в США, которые должны были дать дополнительные подсказки по процентной ставке, сообщает Investing.com. К 04:22 по Гринвичу спотовое золото выросло на 0,3% до 2343,60 доллара за унцию, а фьючерс на золото с истекающим сроком действия в июне вырос на 0,3% до 2349,05 доллара за унцию. Серебро подорожало на 0,9% до 28,688 доллара за унцию.