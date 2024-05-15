Сын пермского депутата Плотникова стал владельцем крупного бизнеса

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», за 2023 год чистая прибыль общества составила 4,2 млн руб., выручка — 125,2 млн руб. На официальном сайте организации указано, что «Гермес» предлагает услуги по разработке индивидуальных упаковочных изделий и дополнительных комплектующих из гофрокартона.