Сын пермского депутата Плотникова стал владельцем крупного бизнеса

Об этом свидетельствуют изменения в ЕГРЮЛ 8 мая. Владельцем оставшихся 10% долей в компании является Элеонора Зиновьева.
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», за 2023 год чистая прибыль общества составила 4,2 млн руб., выручка — 125,2 млн руб. На официальном сайте организации указано, что «Гермес» предлагает услуги по разработке индивидуальных упаковочных изделий и дополнительных комплектующих из гофрокартона.
Отметим, что предприятие и ранее контролировалось структурами, близкими к депутату гордумы Перми Владимиру Плотникову. Элеонора Зиновьева, являющаяся соучредителем ООО «ППК “Гермес”» с января 2024 года, занимает должность гендиректора ООО «РСК “Развитие”», принадлежащего еще одному сыну депутата — Владимиру Плотникову.
Бывший член краевого молодежного парламента Рустам Плотников является сыном депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. Занимает должность помощника президента краевого фонда содействия правоохранительным органам «Прикамье» Александра Марканова. Владеет 17% долей в ООО «Оптово-продовольственный рынок “Прикамье”».