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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Решение о запрете продажи энергетиков детям необходимо принять до августа, отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутаты всех фракций внесли в Государственную думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны», — говорится в сообщении.

Решение о запрете продажи энергетиков детям необходимо принять до августа, отметил Володин.

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