В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Депутаты всех фракций внесли в Государственную думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны», — говорится в сообщении.
Решение о запрете продажи энергетиков детям необходимо принять до августа, отметил Володин.