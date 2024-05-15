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Более 2 тыс. фур и легковушек стоят в очереди на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Свыше 2,2 тысяч легковых и грузовых автомобилей скопились в очередях на границах Беларуси и сопредельных стран Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского пограничного комитета.

Источник: Sputnik.by

По данным на 8:00, самые большие очереди наблюдаются на польском направлении. Так, в пункте пропуска «Козловичи» в настоящий находится более тысячи фур.

На границе Беларуси с Литвой обстановка до сих пор остается напряженной: в пункте пропуска «Бенякони» стоит 410 грузовых машин, а в «Каменном Логе» — 390.

Самая маленькая очередь из фур образовалась в погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе, где сейчас, согласно электронной очереди на сайте ГПК, стоит 240 грузовиков.

Что касается очередей из легковых автомобилей, то они фиксируются по двум направлениях — литовском и польском.

Самые большие скопления на границе Беларуси с Польшей. Так, в пункте пропуска «Брест» сейчас находится 170 легковушек, в то время на погранпереходе «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе застряли 10 машин.

На границе с Латвией очередей из легковых машин нет.

Фиксируются также и очереди из автобусов, но только на польско-белорусской границе, где в пункте пропуска «Брест» находится 32 рейсовых автобуса.

Напомним, что на минувшей неделе перед «длинными выходными» очереди из фур и легковушек на границе Беларуси и стран Евросоюза превышали три тысячи.

Закрытие КПП на белорусско-литовской границе

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).

Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска.

Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.

Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.