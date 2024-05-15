Дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге

«На рассмотрение парламента внесены отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. В 2023 году реальный рост ВВП составил 5,1%, что на 1,1 процентный пункт выше одобренного в рамках прогноза социально-экономического развития страны», — сказала она.