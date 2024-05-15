Какого урожая ждать волгоградским аграриям в 2024-м

С 14 мая в 32 районах Волгоградской области вслед за Воронежской, Липецкой и Тамбовской областями введён режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали заморозки, поразившие посевы сельскохозяйственных культур. В ряде районов температура доходила до минус восьми градусов, что привело к почти полной гибели озимых в некоторых хозяйствах.
Холодные аномалии.
Сейчас волгоградские фермеры пересылают друг другу видео, которое ещё вчера могло показаться кошмарным сном — в Ростовской области в мае пшеницу косят на сено. Но это реальность — спасти урожай никакой надежды нет, а так главная сельскохозяйственная культура хотя бы пойдёт на корм бурёнкам.
— Не преувеличивая и не сгущая краски, скажу, что ситуация очень тревожная, — говорит глава КФХ Губиных из Новониколаевского района Андрей Губин. — С 1995 г., как я занимаюсь сельским хозяйством, подобного не припомню. Снижение урожая будет очень значительное, в разы. Так, в нашем хозяйстве пересеву подлежит примерно 50% площадей озимых.
Не менее тревожные цифры озвучил и глава Жирновского района Александр Шевченко. Из-за морозов на полях района пострадало 22,8 тыс. га озимых из посеянных 36 тыс. га.
— Сейчас необходимо оценить масштаб случившегося, подсчитать убытки, собрать сведения о наличии застрахованных посевов, — отметил Шевченко.
— В некоторых хозяйствах пострадавшие участки уже пересеяли, где-то ещё за ними наблюдают, — продолжает Андрей Губин. — Теоретически время пока есть: не поздно провести посевы проса, льна, подсолнечника — это культуры востребованные. В любом случае сеять что-то надо!
По мнению Андрея Губина, в наиболее сложном положении сейчас оказались крупные сельхозпредприятия с обширными кредитными линиями и масштабными инвестпроектами. Как им выполнять свои обязательства перед банками и своими коллективами на фоне пусть даже частичной гибели урожая — большой вопрос.
— Дефицит кадров в сельхозпредприятиях такой, что люди и за хорошую зарплату работать не хотят, — отмечает Губин. — А если будут какие-то финансовые сбои, многие и вовсе разбегутся. Этого допустить никак нельзя.
Положение усугубляет то, что Волгоградская область пострадала не только от морозов, но и от засухи. Так, в том же Новониколаевском районе с начала апреля выпало всего лишь 6,2 мм осадков — почти ничего. И это северо-запад области с относительно мягким по сравнению с югом климатом! Пока положение спасает то, что в почве сохранился запас влаги из-за низких температур, но если в ближайшие недели осадков не будет, то пересев не спасет.
Экстренные меры.
Очевидно, что меры по спасению остатков урожая и хозяйств нужны экстренные. Сведения о площади погибших посевов сейчас собирают по всему региону — прямое указание на это содержит постановление № 251 от
Однако оценка ущерба не означает автоматической компенсации убытков хозяйствам. Её получат лишь те, кто страховал урожай, а это далеко не все пострадавшие. К тому же ЧС коснулась и овощеводов, и животноводов.
— Растительный покров такой, что если ранее на том или ином участке у нас стадо КРС паслось месяц, то сейчас хорошо, если травы там хватит хотя бы на неделю, — отмечает Губин. — И косить нечего — травы ещё очень низкие, к тому же начинают выгорать под лучами солнца.
А в овощеводческих хозяйствах пострадала рассада на полях. Требуется пересев, что скажется на стоимости конечной продукции и на объёме урожая.
Наконец, пострадали и дачники, у которых морозы затронули урожай ягодных культур, овощей и фруктов. Овощи ещё посадить не поздно, а вот всего остального также в этом году будет меньше.
Прямая речь.
Исп. директор делового клуба фермеров им. В. И. Штепо Александр Беляков:
— Сейчас руководители хозяйств очень рассчитывают, что будут введены те или иные меры государственной поддержки. Возможно, рассмотрят вопрос о реструктуризации или пролонгации кредитов, переносе основного долга на 2025 г., отсрочке платежей. Очень уместными бы оказались для пострадавших льготные кредиты на осенние работы, так как если для весенних ещё некоторый запас есть, то осенний сев заранее вызывает тревогу у руководителей сельхозпредприятий.