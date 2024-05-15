Какого урожая ждать волгоградским аграриям в 2024-м

Положение усугубляет то, что Волгоградская область пострадала не только от морозов, но и от засухи. Так, в том же Новониколаевском районе с начала апреля выпало всего лишь 6,2 мм осадков — почти ничего. И это северо-запад области с относительно мягким по сравнению с югом климатом! Пока положение спасает то, что в почве сохранился запас влаги из-за низких температур, но если в ближайшие недели осадков не будет, то пересев не спасет.