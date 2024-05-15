Новые санправила ЕАЭС повлияют на поставки в Беларусь средств гигиены полости рта

Новые санитарные правила Евразийского экономического союза повлияют на поставки средств гигиены полости рта в Беларусь. Подробности сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
Сообщается, что 14 мая 2024 года совет ЕЭК принял изменения в раздел II Единого перечная продукции (товаров), которая подлежит государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе, и также территории ЕАЭС.
Говорится, что в документ были внесены положения, которые предусматривают оценку соответствия в форме госрегистрации средств, а также изделий гигиены полости рта. Что касается исключений, то ими являются только те товары, на которые действует техрегламент ЕАЭС О безопасности парфюмерно-косметической продукции", так как сегодня не все средства и изделия гигиены полости рта до выпуска в обращение на рынок союза проходят процедуру оценки соответствия, которая подтверждает их безопасность.
Уточняется, что решение совета ЕЭК даст возможность минимизировать выпуск в обращение на рынок союза средств и изделий гигиены полости рта, которые не прошли оценку соответствия. Также решение позволит устранить правовой пробел при проведении государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля).