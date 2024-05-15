В Красноярске ЭВРЗ снизит уровень промышленных выбросов

Красноярский электровагоноремонтный завод (ЭВРЗ) снизит уровень промышленных выбросов. Об этом сообщает министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин в своём telegram-канале.
По словам министра, руководство ЭВРЗ согласовало со специалистами минэкологии края, что завод передаст на центральное теплоснабжение жилой сектор, который они отапливают своей котельной. Это позволит остановить один из котлов и снизить промышленные выбросы на 33%.
Отметим, что сейчас предприятие имеет пять отопительных котлов (3 работающих и 2 резервных). Остальные котельные завода будут модернизированы, что позволит ещё дополнительно снизить выбросы завода.
Также министр сообщил, что ЭВРЗ переведут завод на центральные теплосети уже в 2024—2025 годах, а не в 2033 году, как это планировалось ранее.