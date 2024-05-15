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В Волгоградской области 15 мая начался выбор нового мусорного регоператора

В Волгоградской области стартовал конкурс по поиску регионального оператора в сфере обращения с ТКО.

С 15 мая 2024 года в Волгоградской области начали прием документов от компаний на участие в конкурсе на право стать региональным оператором по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Заявки от претендентов до 24 июня облкомприроды принимает в печатном формате. Также они должны быть опубликованы на портале ГИС Торги.

Претендовать на роль мусорного регоператора могут компании с соответствующей лицензией. При отборе обратят внимание на стоимость услуг и их качество при работе ранее и в других регионах, наличие материальной базы и работников. Помимо сбора, перевозки, обработки и утилизации отходов регоператор должен также просвещать население о преимуществах раздельного сбора мусора.

Пока идет конкурс, заниматься ТКО в области будет временный регоператор «ЭкоЦентр».