В Волгоградской области 15 мая начался выбор нового мусорного регоператора

С 15 мая 2024 года в Волгоградской области начали прием документов от компаний на участие в конкурсе на право стать региональным оператором по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Заявки от претендентов до 24 июня облкомприроды принимает в печатном формате. Также они должны быть опубликованы на портале ГИС Торги.