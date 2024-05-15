ЕБРР улучшил прогнозы по ВВП Беларуси и России

Ранее эксперты ЕБРР полагали, что рост будет 1,3%. Сейчас прогноз лучше, но в финансовом институте все равно считают, что есть негативные риски. При этом власти Беларуси поставили ориентир — 3,8% по итогам 2024 года. В первом квартале результат составил 4,1%.
Не так давно в обзоре ЕАБР говорилось, что почти половину роста дала промышленность. Объем выпуска увеличился на 6,5% год к году в январе-марте.
В ЕБРР, фиксируя положительную динамику, обращают внимание на прошлый год.
«ВВП восстановился на 3,9% в 2023 году после сокращения в предшествующем году. Производство и строительство продемонстрировали сильный восстановительный рост на базе политики замещения импорта, которая поддерживается государством и расширения экспорта в Россию», -также сказано в обзоре.
Аналитики банка отмечают, что на этом фоне экспорт на другие рынки не такой большой, в том числе из-за санкций и логистики. Они обратили внимание, что в прошлом году инфляция снижалась до 2%.
ЕБРР улучшил свой прогноз и по экономике России: плюс 2,5% ВВП к концу года, а не 1%, как ожидалось ранее. Затем прогнозируется замедление роста до 1,5% в следующем году.