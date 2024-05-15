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Свердловские безработные оказались на грани исчезновения

Численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области опустилась ниже 10 тыс. человек, следует из данных департамента по труду и занятости региона. По состоянию на 15 мая на бирже труда были зарегистрированы 9 764 человека.

Источник: РИА "Новости"

Потребность работодателей в кадрах более чем в шесть раз превышает число безработных. На вчерашний день предприятия заявляли о потребности в 65 294 работниках.

Месяц назад заместитель министра промышленности и науки региона Юлия Польшина заявляла, что оборонным предприятиям области требуется 9 тыс. сотрудников. Особо остро не хватает операторов станков ЧПУ, токарей, фрезеровщиков и электромеханников.

По информации Польшиной, в прошлом году на заводы устроились 14,5 тыс. новых сотрудников. Несмотря на дефицит кадров, предприятия показывают положительную динамику. В 2023 году индекс производства составил 109,3%. Заводы отгрузили продукции на 3,7 трлн рублей. Было создано 32 новых производства.

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занятость