Свердловские безработные оказались на грани исчезновения

Потребность работодателей в кадрах более чем в шесть раз превышает число безработных. На вчерашний день предприятия заявляли о потребности в 65 294 работниках.
Месяц назад заместитель министра промышленности и науки региона Юлия Польшина заявляла, что оборонным предприятиям области требуется 9 тыс. сотрудников. Особо остро не хватает операторов станков ЧПУ, токарей, фрезеровщиков и электромеханников.
По информации Польшиной, в прошлом году на заводы устроились 14,5 тыс. новых сотрудников. Несмотря на дефицит кадров, предприятия показывают положительную динамику. В 2023 году индекс производства составил 109,3%. Заводы отгрузили продукции на 3,7 трлн рублей. Было создано 32 новых производства.