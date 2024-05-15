Новый таможенный пост появится на территории международного торгового центра «Термез»

По информации Государственного таможенного комитета, президент 13 мая 2024 года подписал постановление, касающееся деятельности зоны свободной торговли международного торгового центра «Термез».
Согласно документу граждан Узбекистана, иностранных граждан, а также лиц без гражданства будут допускать на территорию этого центра после прохождения проверки на пунктах пропуска на основании ID-документа.
Иностранные граждане и лица без гражданства смогут въезжать в Узбекистан по специальному коридору без получения въездной визы, проходить пограничный и таможенный контроль, а также находиться на территории центра до 15 суток.
Приобретенные здесь товары ввозятся на территорию Узбекистана после уплаты таможенных пошлин.
Таможенное оформление будет проходить непосредственно в международном торговом центре, для этого к 1 июня этого года будет создан новый таможенный пост.