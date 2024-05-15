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Новый таможенный пост появится на территории международного торгового центра «Термез»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Иностранные граждане смогут въезжать в Узбекистан по специальному коридору на территории международного торгового центра «Термез» без получения въездной визы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Государственного таможенного комитета, президент 13 мая 2024 года подписал постановление, касающееся деятельности зоны свободной торговли международного торгового центра «Термез».

Согласно документу граждан Узбекистана, иностранных граждан, а также лиц без гражданства будут допускать на территорию этого центра после прохождения проверки на пунктах пропуска на основании ID-документа.

Иностранные граждане и лица без гражданства смогут въезжать в Узбекистан по специальному коридору без получения въездной визы, проходить пограничный и таможенный контроль, а также находиться на территории центра до 15 суток.

Приобретенные здесь товары ввозятся на территорию Узбекистана после уплаты таможенных пошлин.

Таможенное оформление будет проходить непосредственно в международном торговом центре, для этого к 1 июня этого года будет создан новый таможенный пост.

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