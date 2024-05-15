На Химмаше в Екатеринбурге построят еще один образовательный центр

В Екатеринбурге будет освоен участок земли в границах улиц Славянской и Химмашевской, а также Кольцовского тракта. На этой территории появятся жилая застройка, экокомплекс и образовательный центр, который будет выполнять функции как детсада на 350 мест, так и школы для 1,5 тысячи учащихся.
«Жилая площадь многоэтажного дома составит 25 тысяч квадратных метров. Поселиться там смогут более 800 екатеринбуржцев, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Рядом откроется экокомплекс, который сможет как выполнять деловые и развлекательные функции, так и выступать в качестве площадки для мероприятий».
Проект состоит из одного этапа и уже прошел общественные обсуждения.