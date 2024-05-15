На Химмаше в Екатеринбурге построят еще один образовательный центр

В Екатеринбурге будет освоен участок земли в границах улиц Славянской и Химмашевской, а также Кольцовского тракта. На этой территории появятся жилая застройка, экокомплекс и образовательный центр, который будет выполнять функции как детсада на 350 мест, так и школы для 1,5 тысячи учащихся.