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На Химмаше в Екатеринбурге построят еще один образовательный центр

Проект уже прошел общественные обсуждения.

В Екатеринбурге будет освоен участок земли в границах улиц Славянской и Химмашевской, а также Кольцовского тракта. На этой территории появятся жилая застройка, экокомплекс и образовательный центр, который будет выполнять функции как детсада на 350 мест, так и школы для 1,5 тысячи учащихся.

«Жилая площадь многоэтажного дома составит 25 тысяч квадратных метров. Поселиться там смогут более 800 екатеринбуржцев, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Рядом откроется экокомплекс, который сможет как выполнять деловые и развлекательные функции, так и выступать в качестве площадки для мероприятий».

Проект состоит из одного этапа и уже прошел общественные обсуждения.

строительство